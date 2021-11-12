Сторонники оппозиции проводят в Тбилиси акцию в поддержку Саакашвили

ТБИЛИСИ, 12 ноября. /ТАСС/. Лидеры оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также ее сторонники проводят очередной митинг в Тбилиси с требованием госпитализировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Кадры демонстрации в прямом эфире транслируются на странице "Национального движения" в Facebook.

Митинг оппозиции проходит одновременно в двух местах в Тбилиси - у станций метро "300 арагвинцев" и "Дидубе". От "300 арагвинцев" митингующие планируют пешком дойти до здания министерства юстиции, а от "Дидубе" демонстранты устроят шествие к зданию Минздрава. Они заявляют, что именно эти два ведомства отвечают за здоровье и безопасность Саакашвили. Их митинг носит мирный характер. По словам оппонентов власти, они не собираются расходиться и в ежедневном формате будут проводить мирные манифестации.

За несколько часов до начала митинга оппозиционная партия "Гирчи - больше свободы" устроила акцию протеста. Члены этой партии заблокировали автомобилями входы в здания Службы госбезопасности в разных городах Грузии. Полиция эвакуировала машины и задержала их владельцев.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 8 ноября Минюст республики доставил Саакашвили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу района Глдани на окраине Тбилиси из-за опасений ухудшения состояния здоровья, однако политик и его адвокаты выступали категорически против этого и настаивали на отправке осужденного в частную клинику. В четверг Саакашвили заявил, что прекратит голодовку в случае, если его госпитализируют в гражданскую клинику для прохождения курса реабилитации.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.