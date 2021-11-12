"Иракские авиалинии" не будут осуществлять полеты в Минск

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Авиакомпании Ирака и Турции пообещали Евросоюзу принять меры, чтобы блокировать доставку мигрантов в Белоруссию, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала предпринимаемые усилия. Об этом заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Иракские авиалинии" уже подтвердили, что не возобновят полеты в Минск, "Турецкие авиалинии" приостановят продажу билетов в один конец в Минск", - сообщила она, подчеркнув, что "борьбу с трафиком людей полностью поддержала IATA".

Международная ассоциация воздушного транспорта заверила в готовности авиакомпании противодействовать доставке мигрантов в Минск.