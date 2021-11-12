МИД ФРГ: Германия ведет переговоры с РФ касательно притока мигрантов в ЕС через Белоруссию

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии ведет с российской стороной переговоры касательно притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию и считает, что ответственность за кризис на границе с Польшей несет Минск. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Андреа Зассе.

"По нашим сведениям, перевозкой нелегальных мигрантов активно руководит режим в Минске. Мы, разумеется, обсуждаем тему, в том числе с Россией", - сказала она. "Мы находимся в контакте с транзитными странами и авиакомпаниями по теме перевозки мигрантов в Белоруссию", - добавила Зассе.

Со своей стороны представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер напомнила, что и.о. канцлера Ангела Меркель в среду и четверг обсудила миграционный кризис с президентом РФ Владимиром Путиным и заявила, что власти Белоруссии "используют людей при осуществлении гибридной атаки на ЕС". Она подтвердила, что Меркель попросила Путина повлиять на Минск. "В любом случае, с нашей точки зрения, российский президент имеет возможность повлиять на ситуацию, и мы ожидаем, что он предпримет соответствующие шаги", - добавила Деммер.