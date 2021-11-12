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Главы МИД ЕС обсудят 15 ноября информацию о концентрации войск РФ у границы с Украиной

Представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано заявил, что "ЕС считает эту информацию вызывающей озабоченность"

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза обсудят 15 ноября информацию о якобы имеющей место концентрации российских войск близ границы с Украиной. Об этом заявил в пятницу официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

"Мы оцениваем ситуацию, и у нас на понедельник [в Совете ЕС в Брюсселе] запланирована дискуссия глав МИД с целью обсуждения, нужно ли принимать дополнительные меры. ЕС считает эту информацию вызывающей озабоченность", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об увеличении численности российских войск на границе с Украиной.

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