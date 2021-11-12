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В Минске заявили, что Польша и другие страны хотят развязать конфликт, втянув туда Европу

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Польша и другие граничащие с Белоруссией страны НАТО, наращивая военное присутствие у границ республики, хотят развязать конфликт, втянув в него Европу. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра обороны Белоруссии Виктора Хренина.

"Создается такое впечатление, что наши соседи на западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу", - отметил глава оборонного ведомства.

Теги
БелоруссияПольша
Польские военные будут сотрудничать с британскими при укреплении заграждений на границе
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