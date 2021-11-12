МИД Эстонии отметил готовность МИД РФ продвигаться в вопросе ратификации пограндоговора

ТАЛЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. МИД Эстонии отмечает готовность МИД РФ продвигаться вперед в вопросе ратификации пограничного договора. Об этом заявил в пятницу вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар, комментируя прошедшие на этой неделе политические консультации дипломатов двух стран.

"Создавалось впечатление, что у российской стороны есть политическая воля и готовность продвигаться вперед в процессе ратификации", - приводит его слова портал ERR.

"В то же время российская сторона подчеркнула свою прежнюю позицию, согласно которой включение возможных односторонних политических заявлений или деклараций в процесс ратификации приведет к приостановке всего процесса", - добавил Таммсаар.

10 ноября МИД Эстонии сообщил, что представители внешнеполитических ведомств Эстонии и России провели политические консультации для обсуждения двусторонних отношений. Прошлые политические консультации между МИД Эстонии и России состоялись в Москве в 2019 году.

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД России и Эстонии, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.