Польша будет сотрудничать с инженерными войсками Британии при укреплении границы

ВАРШАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Польские военные будут сотрудничать с британскими инженерными войсками при укреплении заграждений на границе с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице Минобороны Польши в Twitter.

"Началась разведка перед оказанием поддержки инженерными войсками Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать при укреплении заграждения на польско-белорусской границе", - проинформировало ведомство, отметив, что раскроет подробности после завершения разведывательных мероприятий.