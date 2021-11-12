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Польша будет сотрудничать с инженерными войсками Британии при укреплении границы

Минобороны Польши заявило, что раскроет подробности после завершения разведывательных мероприятий

ВАРШАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Польские военные будут сотрудничать с британскими инженерными войсками при укреплении заграждений на границе с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице Минобороны Польши в Twitter.

"Началась разведка перед оказанием поддержки инженерными войсками Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать при укреплении заграждения на польско-белорусской границе", - проинформировало ведомство, отметив, что раскроет подробности после завершения разведывательных мероприятий.

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