Более 100 нелегальных мигрантов ежедневно прибывают в ФРГ через Белоруссию и Польшу

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 нелегальных мигрантов ежедневно прибывают в Германию через территорию Белоруссии и Польши. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на федеральную полицию ФРГ.

По его информации, только с 1 по 11 ноября правоохранительные органы зарегистрировали 1 488 незаконных въездов из Белоруссии, преимущественно вдоль германо-польской границы. С начала года, по данным полиции, 9 329 беженцев проникли в ФРГ по белорусско-польскому маршруту. Прежде всего это иракцы, сирийцы и афганцы. При этом указывается, что каких-либо признаков улучшения ситуации пока не наблюдается.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.