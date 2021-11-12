В ВОЗ призвали к защите здоровья мигрантов на границе Белоруссии и ЕС

СТОКГОЛЬМ, 12 ноября. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) Ханс Клюге призвал в пятницу к защите мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и Литвы. 60% беженцев в этом районе нуждаются в той или иной форме медицинской помощи, сообщается в пресс-релизе организации.

"Меня очень беспокоят тысячи уязвимых людей, которые застряли на нейтральной полосе на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, во власти погоды, в то время как быстро приближается зима. С этими беженцами и мигрантами следует обращаться с достоинством и уважением, в соответствии с международным правом. Это включает право на здоровье. - отметил он. - Отчаянные сцены требуют срочного конструктивного диалога и действий, и ВОЗ привержена защите права на здоровье для всех, вне политики".

ЕРБ ВОЗ направило группу экспертов в Литву для оценки оказания медицинской помощи прибывающим из Белоруссии мигрантам. Предварительные результаты опроса мигрантов в пунктах приема и пограничных пунктах показывают, что многие из них нуждаются в лечении, лекарствах, психосоциальной поддержке, а также в информации на их родных языках. "Более трети респондентов нуждались в медицинской помощи во время поездки, а трое из пяти из тех, с кем разговаривало ЕРБ ВОЗ, нуждаются в лечении и лекарствах" - поясняется в заявлении.

"Женщины и дети спят на улице в сильный мороз. Несколько человек уже умерли. И случаи COVID-19 резко растут по всему региону. Наш долг - защищать права беженцев и мигрантов на здоровье, гарантировать безопасность, обеспечивать адекватное жилье, средства гигиены, основные продукты питания и лекарства, а также доступ к центрам тестирования COVID-19", - подчеркнул Клюге.

По мнению побывавшего в районе технического специалиста ВОЗ Йозефа Бартовича, ситуация требует как немедленных, так и устойчивых решений для удовлетворения медицинских потребностей мигрантов. "Принимающее сообщество также нуждается в поддержке, поскольку ситуация быстро развивалась и в результате его способность оказывать услуги серьезно пострадала", - пояснил он.