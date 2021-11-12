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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Главы МИД ЕС утвердят 15 ноября критерии черного списка по трафику мигрантов в Минск

Источник во внешнеполитической службе ЕС сообщил, что "наполнение этого списка произойдет позднее, но может быть сделано очень быстро"

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Главы МИД стран - членов Евросоюза утвердят 15 ноября критерии создания черного списка лиц и организаций, связанных с трафиком мигрантов, составление перечня ожидается позднее. Об этом заявил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Министры утвердят в понедельник набор критериев, которые позволят включать в черный список лиц и организации, связанные с переправкой мигрантов в Белоруссию", - сказал он, подчеркнув, что "наполнение этого списка произойдет позднее, но может быть сделано очень быстро".

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БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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