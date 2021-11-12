Вице-президент США заявила о приверженности страны сотрудничеству с Францией

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что ее поездка во Францию, в ходе которой она провела встречи с представителями различных государств, стала свидетельством приверженности Вашингтона сотрудничеству как с Парижем, так и с партнерами по всему миру.

"Эта поездка, я считаю, очень четко сигнализирует о прочном, давно устоявшемся, а также направленном в будущее союзе и обязательствах друг перед другом народов Соединенных Штатов и Франции, а также наших правительств", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Париже.

"Я считаю, что эта поездка также вновь подтверждает приверженность Соединенных Штатов работе с нашими партнерами по всему миру. Как многие из вас знают, на этой неделе и в ходе этого визита имело место множество переговоров с иностранными лидерами, <...> поэтому разговор был не только двусторонним между президентом Франции и мной, но были также встречи и дискуссии с лидерами со всего мира", - заявила Харрис.

"Я считаю, что мы находимся в начале новой эры, и особо тут выделяется, конечно, пандемия, но также заметно все большее осознание наличия климатического кризиса", - добавила вице-президент.