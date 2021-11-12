Разрыв в рейтингах Зеленского и Порошенко составляет около 1%

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Популярность президента Украины Владимира Зеленского среди соотечественников упала ниже 20%, а разрыв между ним и ближайшим потенциальным конкурентом на выборах главы государства - экс-президентом Петром Порошенко - составляет всего 1,1%. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса Киевского института социологии гражданского общества.

Согласно выводам исследования, в случае если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за Зеленского проголосовали бы 17,8% опрошенных, тогда как за Порошенко - 16,7%.

На третьем месте находится бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, ее результат составляет 11,4%, на четвертом - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, которого после отставки социологические компании стали включать в опросы, пока имеет 4,7% поддержки респондентов.

Опрос проходил с 8 по 10 ноября. В нем приняли участие 3 002 респондента, статистическая погрешность составляет 2,4%.

Согласно обнародованным накануне данным исследования социологической группы "Рейтинг", Зеленского поддерживают 21,8% респондентов. На втором месте находится Порошенко, его результат составляет 14,5% голосов респондентов, Бойко - 11%, Тимошенко - 10,8%. Популярность Разумкова, по данным "Рейтинга", составляет 8,8%.