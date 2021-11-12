Вице-президент США отрицает, что приехала в Париж восстанавливать связи с Францией

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Американо-французские отношения не нуждаются в антикризисных решениях, поскольку связи и доверие между Парижем и Вашингтоном не следует считать подорванными. С таким утверждением выступила в пятницу на пресс-конференции в столице Франции вице-президент США Камала Харрис.

Заместителя главы американской администрации попросили уточнить, удалось ли ей ликвидировать ущерб, нанесенный отношениям Вашингтона и Парижа в результате формирования оборонного альянса AUKUS, восстановить доверие между США и Францией. Кроме того, у Харрис поинтересовались, какие гарантии она дала президенту Франции Эмманюэлю Макрону относительно того, что подобные кризисы в двусторонних отношениях не произойдут по вине Вашингтона вновь.

"Это не было целью данной поездки. И мы это не обсуждали. Что мы обсуждали, так это вопросы, которые бросают нам вызов, а также вопросы, являющиеся основанием наших отношений, прочности и продолжительности наших отношений", - ответила вице-президент. "Так что я прошлась по списку этих вопросов", - заявила Харрис. По ее словам, стороны "провели развернутые переговоры о взаимных интересах".

Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В соответствии с соглашением Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по технологиям США, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации. Франция отзывала в связи с кризисом на консультации в Париж своего посла в Соединенных Штатах.