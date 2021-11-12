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Будущая коалиция ФРГ намерена разрешить Бундесверу использовать БПЛА для защиты солдат

Отмечается, что в настоящее время на вооружении Бундесвера находятся БПЛА различных классов, однако все они используются исключительно в целях разведки и не могут быть оснащены оружием

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Представители вероятной будущей правящей коалиции ФРГ, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90/"Зеленые" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП), достигли соглашения о возможности применения Бундесвером (Вооруженными силами ФРГ) ударных беспилотников, способных нести оружие, для защиты военнослужащих. Об этом в пятницу сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Тем не менее, как поясняет издание, окончательное решение по данному вопросу еще не принято, поскольку коалиционные переговоры между социал-демократами, "зелеными" и либералами о формировании нового правительства Германии по-прежнему продолжаются. Отмечается, что в настоящее время на вооружении Бундесвера находятся БПЛА различных классов, однако все они используются исключительно в целях разведки и не могут быть оснащены оружием.

Дискуссии о целесообразности принятия на вооружение ударных беспилотников, способных нести оружие, ведутся в Германии уже давно. Противники этой идеи утверждают, что их применение противоречит этическим нормам и что для поддержки с воздуха должен использоваться лишь пилотируемый самолет.

Военно-воздушные силы ФРГ на протяжении последних лет требуют одобрения применения ударных дронов в целях защиты военных в горячих точках. В декабре прошлого года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась за возможность использования ударных беспилотников, оснащенных оружием, в целях защиты военнослужащих. Критики же считают, что их применение значительно снижает порог использования боевых средств. Разведывательные БПЛА давно состоят на вооружении Бундесвера, но они слишком малы, чтобы носить оружие.

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