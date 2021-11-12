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Миграционный кризис в Европе

ЕС запросил данные у России в связи с утверждениями о войсках у границы с Украиной

Источник во внешнеполитической службе Евросоюза отметил, что "эта информация вызывает озабоченность"

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюз запросил информацию у Москвы в связи с утверждениями о концентрации российских военных у границы с Украиной. Об этом заявил в пятницу журналистам высокопоставленный источник во внешнеполитической службе ЕС.

"США на прошлой неделе поделились с нами информацией об увеличении численности российских военных у границы. Эта информация вызывает у нас озабоченность, и мы запросили у России информацию об этом", - сказал источник.

Он также подчеркнул, что ЕС не считает, "что существует какая-либо связь между концентрацией сил у границы с Украиной и миграционной ситуации в Белоруссии".

В последние дни в ряде западных СМИ неоднократно появлялись сообщения со ссылками на источники о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Эти утверждения опровергала как российская, так и украинская сторона.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияПроблема нелегальной миграции в Европе
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