Лидеры АТЭС призвали упростить перемещение людей через границы к 2022 году

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Участники саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выразили готовность сотрудничать для упрощения передвижений людей через государственные границы во время пандемии к 2022 году. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшего в пятницу под председательством Новой Зеландии.

"Рост в АТР в значительной степени стимулировался возможностью людей перемещаться через границы в целях бизнеса, туризма и образования. Из-за ограничений на передвижения через границу из-за пандемии COVID-19 были зафиксированы значительные потери в результате нереализованной экономической активности", - отмечается в документе.

"Поскольку все мы планируем открываться без подрыва усилий по сдерживанию распространения COVID-19, поддерживаем АТЭС в том, чтобы форум сыграл более серьезную роль в содействии обмену информацией и координации в сфере перемещений людей через границы, включая экипажи воздушных и морских судов, тестирование на COVID-19 и сертификаты о вакцинации. Мы будем работать в направлении ощутимых результатов в 2022 году", - сказано в документе.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

На долю экономик АТЭС приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 году вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 году он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.

После Новой Зеландии председательство в АТЭС в 2022 году переходит к Таиланду.