Лидеры экономик АТЭС договорились о совместных мерах в решении значимых проблем региона

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились о совместных политических мерах в решении экономических, социальных и экологических проблем региона. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой по завершении саммита АТЭС, прошедшего в пятницу под председательством Новой Зеландии.

В документе указано, что страны региона будут принимать совместные политические меры в ответ на "значительные экономические, социальные и экологические проблемы, с которыми регион столкнется в ближайшие годы". "У нас есть возможность обеспечить восстановление всех [стран], позволяющее Азиатско-Тихоокеанскому региону оставаться самой динамичной и взаимосвязанной региональной экономикой в мире", - отмечается в декларации.

Также сообщается, что взвешенная макроэкономическая политика экономик АТЭС "сыграла ключевую роль в борьбе с последствия пандемии COVID-19", позволив сохранить рабочие места и обеспечив государственную поддержку для тех, кто пострадал от пандемии. "Мы полны решимости использовать все доступные инструменты для устранения негативных последствий пандемии COVID-19 и сохранения экономического подъема и финансовой устойчивости. Наше экономическое восстановление будет строиться в стабильной, инклюзивной и устойчивой макроэкономической среде, которая поддерживает инновации и развитие", - говорится в документе.

Участники форума АТЭС подчеркнули важность инклюзивного экономического восстановления от последствий пандемии коронавируса. "Нам необходимо поддерживать благополучие и безопасность всех наших людей, а также их равноправное участие в экономике, чтобы никто не остался брошенным на произвол судьбы. Признавая непропорционально сильное воздействие COVID-19 на средние, малые и микропредприятия, женщин и других лиц с неиспользованным экономическим потенциалом, мы также принимаем меры для обеспечения более инклюзивного экономического восстановления", - говорится в документе, опубликованном на сайте АТЭС.

Лидеры АТЭС высказались за поддержку расширения цифровых возможностей средних, малых и микропредприятий путем устранения системных барьеров для предпринимательства. "Мы также будем активизировать наши усилия по реагированию на воздействие пандемии на рынок труда <...>", - говорится в декларации.

Либерализация торговли

Участники форума АТЭС намерены предпринять действия по либерализации торговли и инвестиций, чтобы обеспечить свободную, честную и прозрачную работу в этой сфере без какой-либо дискриминации. План действий предназначен для реализации видения "открытого, динамичного, устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества" к 2040 году.

"Экономики АТЭС будут продвигать либерализацию торговли товарами путем снижения барьеров, в которых нет необходимости, способствуя развитию торговли и поддерживания реформы в сфере регулирования, - отмечается в документе. - Они будут продвигать движение качественных инвестиций путем облегчения и либерализации необходимых для них процедур".

Для либерализации торговли в регионе страны АТЭС также обязались взаимодействовать со Всемирной торговой организацией и выступать в поддержку дискуссий о ее реформировании. Экономики АТЭС также намерены добиваться заключения новых договоренностей в сфере взаимной торговли.

Форум АТЭС

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

На долю участников форума приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 году вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 году он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.

После Новой Зеландии председательство в АТЭС в 2022 году переходит к Таиланду.