НАТО следит за миграционным кризисом и призывает Минск воздерживаться от эскалации

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. НАТО бдительно следит за миграционным кризисом на границе с Белоруссией и призывает Минск воздерживаться от эскалации, а также выражает полную солидарность с Польшей, Литвой и Латвией. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Страны НАТО полностью солидарны с Польшей, Латвией, Литвой и другими государствами, затронутыми этой ситуацией, и поддерживают меры (по охране границ - прим. ТАСС), основанные на фундаментальных правах и международных нормах и принятые странами альянса в индивидуальном и коллективном порядке, - говорится в заявлении. - Мы будем бдительны в случае резкой дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Белоруссии. Страны НАТО призывают Белоруссию прекратить эти действия".