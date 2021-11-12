Байден обсудил на саммите АТЭС кибербезопасность и цифровые технологии

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу обсудил на проходившем в режиме видеоконференции саммите экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проблемы укрепления кибербезопасности, а также развитие цифровых технологий. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома по итогам выступления американского лидера.

"Президент Байден подтвердил нашу заинтересованность в том, чтобы выступать в качестве сильного и надежного партнера для экономик АТЭС в процессе обеспечения устойчивого и инклюзивного [экономического] роста. Президент обсудил пути раскрытия экономических возможностей региона и углубления американского экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении.

Глава вашингтонской администрации рассказал о том, как США и страны региона "могут работать вместе над созданием общего пути развития цифровых технологий для продвижения открытого, совместимого, надежного и безопасного интернета, инвестирования в надежную кибербезопасность и разработки стандартов цифровой экономики, которые будут позиционировать все наши экономики для будущего", отметили в Белом доме. Он также вновь назвал климатический кризис отличной возможностью для создания качественных рабочих мест и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы "двигаться к устойчивому будущему".

Во время выступления Байден подчеркнул свою приверженность укреплению отношений США со странами региона для "продвижения честной и открытой торговли, инвестиций, повышения конкурентоспособности Америки и обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Как указали в Белом доме, участники видеоконференции обсудили "предпринимаемые в настоящее время усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и поддержке восстановления мировой экономики". Американский президент отметил, что на сегодняшний день США направили 64 млн доз вакцин от COVID-19 экономикам АТЭС, а также пообещал, что США будут инвестировать в производство за рубежом препаратов от инфекции и сотрудничать с регионом в сфере здравоохранения.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

На долю участников форума приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 году вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 году он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.