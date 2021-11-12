Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии во Франции

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко своим указом освободил от должности посла республики во Франции и по совместительству в Монако и Португалии Игоря Фисенко, сообщает в пятницу президентская пресс-служба.

"Фисенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси во Франции и по совместительству в Монако и Португалии. При этом указом установлено, что он сохраняет свои полномочия в качестве постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО", - сказано в сообщении.

В октябре МИД Белоруссии сообщил, что посол Франции в Минске Николя де Лакост не завершил процедуру вступления в должность и покинул страну. Для консультаций был отозван глава белорусского диппредставительства в Париже Игорь Фисенко.

Французский дипломат в ноябре 2020 года прибыл в Белоруссию в качестве назначенного посла республики, в декабре того же года де Лакост вручил копии верительных грамот главе МИД Владимиру Макею. Однако до настоящего времени посол так и не вручил верительные грамоты президенту Белоруссии.