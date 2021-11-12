Блинкен: посольство Катара в Афганистане создаст секцию интересов США

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Катар подпишут соглашение, согласно которому посольство Катара в Афганистане создаст секцию интересов США, чтобы предоставлять ряд консульских услуг и следить за состоянием американских дипломатических объектов в стране. Об этом объявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Сегодня мы подписываем два новых соглашения <...>", - проинформировал он. Согласно первому документу, "Катар создаст секцию интересов США в своем посольстве в Афганистане, чтобы предоставлять некоторые консульские услуги и следить за состоянием и безопасностью дипломатических объектов США в Афганистане".

"Второе соглашение придает официальный характер нашему партнерству с Катаром с целью облегчить перемещение афганцев, у которых есть специальные иммиграционные визы США", - добавил глава американской дипломатии.