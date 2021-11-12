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Эрдоган объявил о смене названия Тюркского совета

Теперь он называется Организацией тюркских государств

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) сменил название на Организацию тюркских государств. Об этом сообщил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган по итогам VIII саммита стран - членов ССТГ, который проходит в Стамбуле.

"Мы приняли решение переименовать наш совет. Отныне он носит название Организация тюркских государств. Благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться", - сказал Эрдоган. Трансляцию вел телеканал TRT.

По словам президента Турции, на саммите была утверждена концепция тюркского мира до 2040 года.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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