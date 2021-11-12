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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Минобороны Британии подтвердило, что поможет в укреплении границы Польши с Белоруссией

В сообщении оборонного ведомства королевства в Twitter сообщается, что небольшая команда британских военнослужащих была задействована после соглашения с правительством Польши для того, чтобы изучить, как они могут оказать инженерную поддержку для разрешения развивающейся ситуации на белорусской границе

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Минобороны Соединенного Королевства подтвердило, что британские военнослужащие помогут властям Польши в укреплении границы с Белоруссией.

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"У Великобритании и Польши как членов НАТО долгая история дружбы. Небольшая команда британских военнослужащих была задействована после соглашения с правительством Польши для того, чтобы изучить, как мы можем оказать инженерную поддержку для разрешения развивающейся ситуации на белорусской границе", - отмечается в пятницу в сообщении оборонного ведомства королевства в Twitter.

Ранее Минобороны Польши также через Twitter информировало, что солдаты двух стран "будут сотрудничать при укреплении заграждения на польско-белорусской границе".

Как сообщалось ранее, власти Польши планируют построить на границе с Белоруссией новый пятиметровый забор, так как недавно возведенное ограждение из колючей проволоки не стало серьезным препятствием для мигрантов.

Новое, более надежное сооружение в республике уже спроектировали и выделили на строительство средства. Заграждение обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $414 млн), из которых 115 млн злотых пойдут на техническое оснащение - датчики, средства наблюдения и прочие современные инструменты. Все эти деньги будут выделены из бюджета страны.

Строительство должно начаться к началу декабря.

Теги
БелоруссияВеликобританияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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