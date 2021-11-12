Украина готова рассмотреть любой запрос Польши по ситуации с мигрантами

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Украина поддерживает Польшу в ситуации с мигрантами и готова рассмотреть любой запрос Варшавы об оказании помощи. Об этом заявил в пятницу глава МВД Украины Денис Монастырский в телефонном разговоре с польским коллегой Мариушем Каминским.

"Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в разрешении нынешней ситуации", - приводятся слова Монастырского на сайте МВД Украины. Сообщается, что "уже завтра начнет работу на участке украинско-польской границы координационная группа", в которую войдут представители Государственной пограничной службы и Нацгвардии. Ее деятельность будет заключаться в обмене оперативными и разведывательными данными, а также опытом реагирования на действия мигрантов.

Киев также инициировал встречи глав МИД и МВД Литвы, Польши и Украины, "чтобы скоординировать действия по эффективному противостоянию вызовам гибридного характера со стороны недружественных государств - Российской Федерации и Белоруссии".

Монастырский подчеркнул, что "Украина поддерживает Польшу" в ситуации с мигрантами, а также озвучил традиционную для украинской власти позицию о том, что ситуация на белорусско-польской границе является "искусственно инспирированным кризисом". По словам министра, главы МВД двух стран еженедельно будут проводить совещания в телефонном режиме в период обострения ситуации с мигрантами.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.