На Украине экс-министру предъявили обвинение в содействие терроризму

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение бывшему министру энергетики и угольной промышленности по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора поставлено в известность о подозрении (в российской практике соответствует предъявлению обвинения - прим. ТАСС) бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организации", - говорится в сообщении. По данным следствия, продолжили в пресс-службе, после назначения подозреваемого в декабре 2014 года на должность министра он был "привлечен высшим политическим руководством государства" к заключению соглашений на поставку угля из неподконтрольных районов Донбассе. Имя чиновника в прокуратуре не называют, однако известно, что этот пост тогда занимал Владимир Демчишин.

В офисе генпрокурора напомнили, что по делу о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса ранее уже предъявлены обвинения депутату Рады Украины. Речь идет о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Викторе Медведчуке. По версии обвинения, он может быть причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).