Посол Южной Кореи в РФ отметил важность взаимопонимания народов для стабильных отношений

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глубокое взаимопонимание между народами РФ и Южной Кореи важно для установления долгосрочных и стабильных взаимоотношений между Москвой и Сеулом. Об этом в пятницу заявил журналистам посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ на церемонии открытия нового здания корейского культурного центра на Арбате.

"Я полностью уверен, что данный центр отлично справится с ролью посредника в культурном взаимодействии и углублении взаимопонимания между нашими народами. Я желаю, чтобы многие россияне, в особенности представители молодежи, часто посещали наш центр и знакомились с разными аспектами корейской культуры", - сказал он.

Посол также поблагодарил представителей МИД и Минкультуры РФ за "всестороннюю помощь, поддержку и содействие в покупке нового здания, переезде и открытии нового культурного центра". "Для долгосрочных и стабильных дружественных взаимоотношений между нашими странами я считаю важным глубокое взаимопонимание между нашими народами", - подчеркнул дипломат.

В церемонии открытия также принял участие специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он выразил уверенность в том, что культурный центр станет любимым местом москвичей и любителей корейской культуры, в том числе и современной.

"Сегодняшний день - это свидетельство, что мы ничего не закрываем. Мы поставили некий восклицательный знак, а сегодня мы ставим два восклицательных знака в отношениях между РФ и Республикой Корея, - отметил Швыдкой. - Я уверен, что впереди у вас много замечательных событий, МИД РФ и правительство РФ будут помогать вам в ваших начинаниях. Я рассчитываю, что мы скоро объявим перекрестный год науки и образования, и в этом большом проекте ваш центр будет играть важную роль".

Как рассказала директор культурного центра Ви Мён Чже, центром проводится более 50 мероприятий в год. Начиная с 2020 года, находясь в условиях пандемии, сотрудники центра начали развивать онлайн-мероприятия. Она также указала, что главная задача корейского культурного центра - это "знакомство россиян с различными аспектами корейской культуры, а также расширение культурного обмена на правительственном и гражданском уровне".

О центре

Культурный центр посольства Республики Корея в Москве приобрел помещение на Арбате и переехал на новое место в июне 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе посольства, дизайн культурного центра был разработан в стиле традиционного дома ханок в современной интерпретации. Новое помещение культурного центра занимает второй и третий этаж четырехэтажного здания, его площадь составляет 2,6 тыс. кв. м. На третьем этаже располагаются ресепшн, многофункциональный киноконцертный зал вместимостью до 300 человек, выставочные залы, кулинарный класс, интерактивная комната и библиотека. На четвертом этаже располагаются учебные аудитории и помещения культурных курсов Института Седжона, а также офисные помещения для сотрудников.