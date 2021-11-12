СМИ: при взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли три человека

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, 18 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в пятницу в мечети в районе Спингар афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны. Об этом сообщил местный телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники в регионе.

Как уточняется, инцидент произошел в деревне Тераллай в 13:30 по местному времени (12:00 мск) при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь в толпе прихожан. Среди погибших двое детей, а также имам мечети.

Между тем ранее газета Etilaat Roz проинформировала, что число погибших и раненых может составлять несколько десятков.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сообщило о задержании преступников, организовавших теракт. "Силы безопасности арестовали сегодня троих виновников взрыва в мечети в населенном пункте Тераллай района Спингар провинции Нангархар. Эти преступники будут наказаны за свои злодеяния в соответствии с законами ислама", - написал на своей странице в Twitter представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

С момента захвата власти в Афганистане в августе талибами это уже пятый крупный взрыв в религиозном сооружении в стране. До этого теракты происходили в основном в шиитских мечетях, в результате чего в общей сложности более 250 человек погибли, сотни других получили ранения. В каждом из случаев ответственность за произошедшее брали на себя боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ)