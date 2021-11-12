Американский сенатор призвал Байдена вместе с Европой расширить санкции против Белоруссии

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) призвал в пятницу американского президента Джо Байдена в координации с европейскими странами расширить санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на ее границе с Польшей. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба законодателя.

"Я нахожусь в тесном контакте с нашими европейскими партнерами и союзниками по НАТО, вынужденными противостоять этой последней гротескной гибридной атаке с использованием человеческих жизней, и подтвердил свою твердую поддержку им (партнерам и союзникам - прим. ТАСС) как председатель комитета по иностранным делам Сената. Я призываю президента Байдена принять срочные меры в координации с нашими европейскими партнерами для расширения международных санкций против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - заявил сенатор.

Он "самым решительным образом" осудил приписываемую белорусским властям отправку мигрантов на границу с "Польшей, Латвией и Литвой, чтобы спровоцировать политический и гуманитарный кризис".

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.