Минск готов максимально жестко ответить на санкционное давление

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Белоруссия готова дать жесткий ответ на любое введение очередных санкций в ее отношении. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в пятницу журналистам.

"Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Введение санкций абсолютно недопустимо. Это уже давно должны были понять европейские политики, которые находятся у руля государств Европейского союза", - отметил Макей, которого цитирует агентство БелТА.

Белоруссия готова предоставить представителям Еврокомиссии доступ к границе с Польшей, сообщил глава МИД республики.

Макей заявил, что если Польша закроет границы с республикой, то Минск отреагирует адекватным образом. "Мы много раз говорили об этом, если же будет принято такое решение [о закрытии границ] со стороны наших польских соседей, то, естественно, мы тоже будем предпринимать соответствующие адекватные действия в ответ", - сказал он.

По его словам, если Польшей будет принято соответствующее решение о закрытии границ, то оно будет отнесено к ряду шагов, направленных на превращение Белоруссии в страну-изгоя. "Создадут они эту проблему - это будет, конечно же, проблема для них, как ее потом решать. У них так и принято: сначала создать проблему, а потому думать, как из нее выйти", - отметил министр.