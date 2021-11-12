Франция выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью на Украине

ПАРИЖ, 12 ноябрь. /ТАСС/. Министры иностранных дел и вооруженных сил Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли на встрече с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере безопасности на Украине. Об этом говорится в совместном коммюнике двух французских ведомств.

"Два министра выразили свою обеспокоенность ухудшением ситуации, связанной с безопасностью на Украине и ясно предупредили о тяжелых последствиях любого нового возможного ущерба территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижение Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.