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Американские военные не считают агрессивными маневры России у границы с Украиной

Пока эти маневры не носят очевидно агрессивного характера, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. США на данный момент считают, что маневры российских войск у границы с Украиной не носят очевидно агрессивного характера. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на мероприятии в формате онлайн, организованном Университетом Дьюка.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит. Это очень похоже на ситуацию в апреле этого года. Пока эти маневры не носят очевидно агрессивного характера. Ничто не указывает, что они намерены куда-то вторгаться сегодня или завтра", - сказал он.

Таким образом Милли ответил на вопрос, следует ли американцам беспокоиться из-за ситуации на границе России и Украины после заявлений госсекретаря Энтони Блинкена о накоплении в данном районе войск РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.

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