Украина закупит в 2022 году в Турции партию БПЛА с украинскими двигателями

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Украина приобретет дополнительную партию турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар" (Bayraktar), на которых будут установлены двигатели украинского производства. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе поездки в район силовой операции в Донбассе.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства "Байрактаров". Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские "Байрактары", подчеркиваю. То есть, изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины", - цитирует его слова пресс-служба Минобороны в пятницу.

Глава ведомства подчеркнул "неотложную необходимость дальнейшей закупки" беспилотников для нужд Вооруженных сил, и отметил, что они будут применяться, поскольку Украина "должна защищать свою независимость".

Со своей стороны главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный добавил, что ВС страны находятся в постоянной готовности к применению ударного беспилотника в случае "провокационных действий". "Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику", - сказал он.

Ранее в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что две компании страны подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА. Такой контракт был подписан в Стамбуле между госпредприятием "Ивченко-прогресс" и турецкой компанией "Байкар Макина" (Baykar Makina), а также предприятие "Мотор Сич" договорилось с этой же турецкой компанией о поставках двигателей для беспилотного летательного аппарата "Акынджи" (Akinci).

Применение БПЛА в Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе аппарат "Байрактар". Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что "Байрактары" всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, "где необходимо усиление".

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено Минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар" выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел их испытания.