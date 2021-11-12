Макрон в ближайшие дни обсудит с Путиным ситуацию на границе с Белоруссией

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшие дни обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным целый ряд тем, в том числе ситуацию на польско-белорусской границе. Об этом французский лидер заявил в пятницу на пресс-конференции в Париже.

"Вчера [и.о. канцлера ФРГ] Ангела Меркель имела возможность переговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Я обменяюсь мнениями по многим вопросам с президентом Путиным в самые ближайшие дни, в том числе по темам Украины и Белоруссии", - сообщил Макрон. По его словам, разговор с президентом России также собирается провести премьер-министр Италии Марио Драги.

Макрон отметил, что в пятницу эти вопросы обсуждались на встрече министров иностранных дел и обороны Франции и России в формате "два плюс два". Французская сторона, как подчеркнул президент, выступает за "соблюдение минских соглашений и приверженность "нормандскому формату". "Мы продолжаем согласованную работу по этим вопросам с одной единственной целью - обеспечение безопасности и стабильности в Европе", - заявил французский лидер.

В пятницу в МИД Франции прошло заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Россию представляли министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, Францию - министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли. Встреча продолжалась больше двух часов. В повестку дня вошли вопросы стратегической стабильности, состояние отношений ЕС и НАТО с Россией, а также региональные вопросы - ситуация на Украине, в Афганистане, Иране, Ливии.