Тюркский совет переименовали в Организацию тюркских государств

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) в рамках работы VIII саммита стран - членов ССТГ в Стамбуле был переименован в Организацию тюркских государств.

"Мы приняли решение переименовать наш совет. Отныне он носит название Организация тюркских государств. Благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с итоговым заявлением.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что деятельность Организации тюркских государств не должна беспокоить другие страны. "Тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации. Я уверен, что так будет и впредь, - считает Эрдоган. - Организация тюркских государств не должна никого беспокоить. Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Эта организация является платформой развития межгосударственных связей".

Новый состав организации

В настоящий момент в Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя в его деятельности участвует Венгрия. Между тем в ходе работы саммита Туркмения была принята в организацию в качестве страны-наблюдателя.

По словам Эрдогана, в будущем численность участников организации может быть увеличена. "Мы искренне хотим видеть Турецкую республику Северного Кипра среди нас в предстоящий период, тогда [наша организация] еще больше обогатится. И мы надеемся, что Тюркский совет внесет вклад в устранение блокады ТРСК", - добавил президент Турции.

Предложение Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе обращения к участникам саммита выступил с предложением создать платформу "Центральная Азия - территория мира". "В первую очередь это связано с событиями последних месяцев в Афганистане. Это вызывает озабоченность в Центральной Азии. Конечно, мы хотим, чтобы все вопросы решались мирным путем, путем дипломатического диалога. Если ситуация в Афганистане ухудшится, это напрямую отразится на странах Центральной Азии. Для нас нет большего сокровища, чем мир", - подчеркнул он.

Глава киргизского государства выразил мнение, что в настоящее время глобальная геополитическая ситуация остается напряженной, в связи с этим Бишкек предлагает тюркскому миру и международному сообществу в целом идею создания платформы "Центральная Азия - территория мира".

Поддержка Узбекистана

В результате прошедшего в Стамбуле саммита Узбекистан высказал "полную поддержку историческому решению" о переименовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств и предоставлении Туркмении статуса страны-наблюдателя. "Эти шаги поднимут на качественно новый уровень деятельность организации, существенно повысят ее роль и авторитет на международной арене. Стремительные процессы, происходящие сегодня в мире, различные вызовы и угрозы, испытания, вызванные пандемией, проблемы продовольственной безопасности, экологии и изменения климата ставят перед государствами-членами организации все новые неотложные задачи", - отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Помимо этого, президент Узбекистана предложил создать Центр по исследованиям торгового сотрудничества тюркских государств, который будет заниматься выработкой предложений по устранению торговых барьеров, внедрению электронной коммерции и увеличением объемов экспорта и импорта.

Он также обозначил еще одно приоритетное направление сотрудничества - развитие транспорта и транзита, создание новых трансконтинентальных коридоров из Китая в Европу, которые должны будут проходить через территории тюркоязычных стран. Для системного взаимодействия в этом направлении узбекский лидер предложил создать программу взаимосвязи тюркоязычных государств в транспортной сфере.

Итоговый документ

По итогам работы лидеров тюркских стран был принят итоговый документ, в котором в частности говорится о принятой концепции "Видение тюркского мира - 2040". Она является стратегическим документом, "определяющим будущее сотрудничество в различных областях, представляющих общий интерес в тюркском мире".

Кроме того, лидеры выступили с призывом оказать экстренную помощь гуманитарную помощь Афганистану. "Вновь подчеркиваем свою поддержку по созданию инклюзивной и представительной политической системы в Афганистане, которая защитит основные права человека. Призываем к постоянным усилиям по оказанию срочной гуманитарной помощи Афганистану при помощи эффективных, прозрачных и подотчетных механизмов. Призываем к международной поддержке для облегчения сложной ситуации в экономике Афганистана", - отмечается в распространенном канцелярией Эрдогана документе.

В рамках работы саммита обсуждалась и тема разработки вакцин против коронавируса нового типа: "с удовлетворением отмечаем разработку отечественных вакцин против COVID-19 в Казахстане, Турции и Узбекистане". "Призываем государства-члены укреплять сотрудничество в области вакцин, призываем ослабить связанные с коронавирусом ограничения на въезд и транзит для международных поездок и перевозок посредством одностороннего или взаимного признания или сертификатов на вакцины.

Стороны также договорились передать 2,5 млн доз вакцин от коронавируса в дар африканским странам. Два миллиона доз выделит Анкара, остальные 500 тыс. - Азербайджан, Венгрия и Казахстан.

Лидеры также призвали "к укреплению активного сотрудничества государств-членов на международных форумах".