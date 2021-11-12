Участники конференции в Париже приветствовали диалог Ливии с ее соседями

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Участники Международной конференции по Ливии, завершившейся в пятницу вечером в Париже, приветствовали налаживание отношений Ливии с ее соседями. Об этом говорится в итоговом документе форума, распространенном Елисейским дворцом.

"Мы приветствуем активную роль переходных властей в развитии диалога с соседями Ливии, принимая во внимание региональное измерение кризиса и угрозы, вызванные накоплением оружия и свободным перемещением вооруженных групп, наемников и иностранных террористов по обе стороны границ", - отмечается в заявлении.

Участники также отметили усилия соседних с Ливией стран по "оказанию помощи ливийскому населению в деле восстановления стабильности". "Это касается активизации четырехсторонних договоренностей об управлении границами между Ливией, Суданом, Чадом, Нигером, а также усилия Африканского союза и Лиги Арабских Государств", - указывается в документе.

Авторы документа поддержали недавнее проведение встречи в Каире комитета "5+5", включающего по пять военных представителей от западного и восточного регионов, совместно с соседними странами - Нигером, Суданом, Чадом. Как напоминают участники конференции, "цель этой встречи заключалась в выработке договоренностей о механизме коммуникации и координации".