Участники конференции в Париже призвали сохранить Национальную нефтяную корпорацию Ливии

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Участники конференции по Ливии, прошедшей в пятницу в Париже, призвали сохранить финансовые институты страны и Национальную нефтяную корпорацию. Об этом говорится в документе, принятом по итогам форума.

"Мы призываем все стороны сохранить целостность и единство финансовых ливийских институтов и Национальной нефтяной компании в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении. Его авторы выразили обеспокоенность в связи с "продолжающимися попытками вооруженных групп установить контроль над Национальной нефтяной компанией и экспортом нефти". Они предостерегли, что "эти акты могут создать угрозу безопасности и стабильности в Ливии".

Участники парижской конференции призвали ливийскую Палату представителей и переходное правительство "возобновить консультации по подготовке сбалансированного и согласованного национального бюджета". "Мы подчеркиваем важность нормализации этого процесса для того, чтобы улучшить управление, прозрачность и бюджетную дисциплину", - говорится в документе. Его авторы считают необходимым публикацию подробной информации о произведенных расходах.