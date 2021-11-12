США и Украина на Генассамблее ООН выступили против резолюции РФ о борьбе с неонацизмом

ООН, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Украина вновь стали единственными странами, выступившими против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего в пятницу голосования.

В поддержку резолюции выступила 121 страна, воздержались 53. Среди воздержавшихся - ряд европейских стран, в том числе, Германия, Франция, Бельгия, а также восточноевропейских - Грузия, Эстония, Литва, Латвия. Против проголосовали только Соединенные Штаты и Украина. Резолюция в итоге была принята.

Как отметил в выступлении перед голосованием по резолюции уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель Директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, "принятие данной резолюции при максимально широкой поддержке со стороны государств-членов ООН внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации".

Российский дипломат указал, что в резолюции подчеркивается недопустимость "героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные преступными Нюрнбергским Трибуналом".

"Не может не вызывать глубочайшей тревоги и тот факт, что тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев и героев национально-освободительных движений, - продолжил он. - И это происходит в странах, переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма".

Россия на протяжении последних нескольких лет ежегодно инициирует принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о недопустимости героизации нацизма и борьбе с неонацизмом. США и Украина каждый раз голосуют против нее.