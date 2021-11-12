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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Эксперт: миграционный кризис на польско-белорусской границе может быть длительным

Все факторы, спровоцировавшие этот кризис, все еще сохраняются и что ситуация не меняется, не происходит снижения напряженности, отметил исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери

ВАРШАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Миграционный кризис на польско-белорусской границе может сохраняться на протяжении длительного времени. Об этом агентству Reuters заявил в пятницу исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери.

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"Из нашего анализа рисков мы видим, что все факторы, спровоцировавшие этот кризис, все еще сохраняются и что ситуация не меняется, не происходит снижения напряженности", - сказал он. "Мы должны быть готовы к тому, что нам придется иметь дело с этой ситуацией в течение длительного времени", - указал он.

Как передает Reuters, по мнению главы Frontex, Европейский союз должен готовиться к увеличению числа приезжающих в страны сообщества из Белоруссии мигрантов.

По словам Леггери, хотя Frontex не направил в Польшу помощь для работы на местах, агентство обсуждает возможность обмена дополнительными спутниковыми снимками и усиления воздушного наблюдения.

Frontex также планирует помочь Польше вернуть мигрантов в страны их происхождения, такие как Ирак.

За текущий год польские пограничники предотвратили около 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В понедельник ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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