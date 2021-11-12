В Раде готовится обращение к Грузии о допуске украинских врачей к Саакашвили

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи под обращением к грузинским властям с просьбой допустить к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинских врачей, а также оказать ему надлежащее медицинское обслуживание. Об этом заявил в пятницу глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в телепрограмме "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась в Youtube-канале программы.

"Сейчас собрано уже более 100 подписей от украинских парламентариев - обращение к президенту Грузии с требованием, чтобы ему (Саакашвили) предоставили правильное медобслуживание. Мы видим, что консилиум украинских врачей не допущен к Михаилу", - сказал он. Среди иных требований, по его словам, перемещение Саакашвили в "мультипрофильный госпиталь", который бы находился не на территории СИЗО.

Арахамия сообщил, что украинские депутаты работают с коллегами из парламентов стран Европы, чтобы создать международную коалицию, которая бы оказывала давление на грузинскую власть. Он также добавил, что в соответствии с договором о международной правой помощи, Киев как минимум может рассчитывать на то, что Саакашвили будет отбывать наказание на Украине, если ему будет вынесен приговор.

"Мы хотим, чтобы он вернулся сейчас не по медицинским (причинам), а чтобы его или помиловали, или отпустили, мы ищем правильный путь, но хотим точно видеть Михаила дома", - сказал он.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что за состоянием здоровья бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в тюрьме следят профессиональные врачи. В ответ на просьбу Зеленского допустить к Саакашвили украинских врачей, а также мать и близких ему людей, Гарибашвили отметил, что у экс-президента есть возможность принимать в тюрьме как своих адвокатов, так и родных, членов семьи и депутатов парламента Грузии.

Саакашвили, который с 1 октября находился в тюрьме города Рустави, в понедельник доставили в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Экс-президент Грузии заявил, что был избит, после того как его перевели из тюрьмы. МИД Украины в понедельник призвал власти Грузии перевести экс-президента из тюремной больницы в гражданскую. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили во вторник отозвал свое предложение провести встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой по ситуации вокруг Саакашвили в связи с необходимостью дополнительных консультаций с МИД страны.

В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.