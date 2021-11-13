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Глава МВД Украины заявил, что планирует обустроить границу с Белоруссией и РФ в 2022 году

Эта задача была сформулирована президентом Зеленским, отметил Денис Монастырский
Глава МВД Украины Денис Монастырский Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Глава МВД Украины Денис Монастырский
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Украина в следующем году планирует обустроить участки границы с Белоруссией и Россией. Об этом заявил в ночь на субботу глава МВД Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Украина-24".

"Моя задача как министра - и эта задача была сформулирована президентом Зеленским, - что должна быть построена граница, и в следующем году мы планируем построить ее и на украино-белорусском и на украино-российском участках границы", - сказал он.

Монастырский заявил, что побывал на госгранице страны и "пришел в ужас, поскольку физически ее нет". "Я был на границе, видел пограничников, видел Нацгвардию, полицию, но не видел одного, если честно, - я не видел границу. На самом деле, мы видим поле с одной стороны и лес, и поле и лес - с другой. И это большая трагедия, как для меня", - сказал он.

Ранее он сообщал, что Украина начинает укреплять границу с Белоруссией. По его словам, там будет вдвое увеличено число пограничников, на дежурство выйдут нацгвардейцы и полиция. МВД Украины сообщало, что дополнительные силы будут располагаться "на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Белоруссии".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. В ночь на среду несколько групп мигрантов смогли прорваться в Польшу. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

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