В Белом доме заявили, что Ливия готова двигаться от раскола к единому правительству

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Народ Ливии готов двигаться от внутреннего конфликта и раскола к единому правительству. Такое мнение выразила вице-президент США Камала Харрис, выступая в пятницу на многосторонней конференции по Ливии, состоявшейся в Париже.

Как сообщили впоследствии журналистам в аппарате Харрис, она "подчеркнула [на конференции], что Соединенные Штаты поддерживают народ Ливии", который, с точки зрения Вашингтона, в настоящее время пишет новую главу в своей истории. "Она (Харрис) считает, что, двигаясь вперед с выборами и обязательствами по прекращению огня, народ Ливии ясно дал понять: он готов уйти от вооруженного конфликта и политики раскола к избранному единому правительству, которое результативно работает на благо всех ливийцев и подотчетно ему", - отметили в окружении вице-президента.

Кроме того, помощники Харрис информировали, что она в пятницу "переговорила по телефону с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном" незадолго до участия в заседании кабинета главы администрации США Джо Байдена. Находящаяся с визитом в Париже Харрис приняла участие в этом заседании посредством защищенной связи. Деталей ее разговора с Макроном Белый дом не привел.

В Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА), командующий которой Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны. В ответ столичный кабинет министров мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий.

В феврале этого года Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства (ПНЕ) и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения выборов к концу декабря.