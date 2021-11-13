Конституционный суд Бразилии разрешил компаниям увольнять непривитых от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии (STF, выполняет функции конституционного суда) разрешил работодателям требовать от своих сотрудников предоставить свидетельство о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба высшей судебной инстанции страны.

"Судья Луис Роберту Баррозу частично приостановил действие приказа Министерства труда и пенсионного обеспечения, запрещавшего компаниям требовать подтверждение о прохождении вакцинации при найме или продлении трудовых отношений с работником. Таким образом, работодателям разрешается требовать от своих сотрудников подтверждающий документ", - говорится в публикации на сайте суда.

По мнению судьи, присутствие на работе непривитых сотрудников "может представлять угрозу здоровью остальных работников", а также сопряжено с санитарными рисками в том числе для клиентов и контрагентов. В данном случае, полагает он, параллели с дискриминацией по половому, расовому и иным признакам неправомерны. Исключение допустимо только для тех, у кого есть медотвод от вакцинации, считает Баррозу. В их случае он считает допустимым ограничиться периодическим тестированием на наличие инфекции. Вместе с тем, считает судья, расторжение трудового договора должно использоваться только в крайних случаях.

Баррозу вынес такое решение в связи с соответствующим ходатайством левоцентристкой партии "зеленых", к которой присоединились Партия трудящихся (PT) и Бразильская социалистическая партия (PSB). Ранее пленум STF в своих решениях указывал на законность требования об обязательной вакцинации, не допуская при этом идеи принудительной иммунизации.

По данным Минздрава Бразилии, в стране с 213-миллионным населением полностью привиты более 126 млн человек. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились почти 22 млн человек, умерли 610 тыс. заболевших.