У берегов Кипра прошли военные учения при участии Греции, Италии и Франции

НИКОСИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Военно-воздушные и военно-морские учения с участием подразделений вооруженных сил четырех стран состоялись в пятницу в морском районе к югу от города Ларнака. Об этом сообщил Генеральный штаб Национальной гвардии Кипра.

"В рамках "Инициативы квартета" (QUAD Initiative) Республика Кипр, Греция, Франция и Италия сегодня провели маломасштабные авиационные учения PASSEX с участием морских и воздушных судов четырех стран", - говорится в сообщении.

В маневрах приняли участие французский фрегат "Овернь", греческий фрегат "Кундуриотис", итальянский эсминец "Андреа Дориа" и кипрский патрульный корабль "Аласия". Среди задействованной в учениях авиатехники были, в частности, названы многоцелевые вертолеты AW-139, находящиеся в пользовании поисково-спасательного подразделения кипрской Нацгвардии. Последние взаимодействовали с фрегатом "Овернь", отрабатывая технику посадки на вертолетной площадке фрегата, а также выполняли другие задачи.

"Проведение этих учений, а также ряда других маневров в рамках "Инициативы квартета", таких как EVNOMIA-2021, демонстрирует коллективное намерение четырех стран осуществлять авиационное присутствие в восточной части Средиземноморья с целью обеспечения соблюдения Конвенции ООН по морскому праву, поддержания безопасности и стабильности, а также защиты свободы судоходства", - пояснили в Генштабе.