Reuters: Китай просил компании в США бороться со связанными с КНР законопроектами

ТАСС, 13 ноября. Посольство КНР в Вашингтоне последние несколько недель обращалось к компаниям в Соединенных Штатах, призывая их руководство противостоять продвижению в Конгрессе законопроектов, опосредованно касающихся Китая. С таким утверждением в пятницу выступило агентство Reuters.

По данным его источников, посольство направляло письма руководителям компаний, в которых содержалась просьба к ним о призыве членов Конгресса внести правки или отказаться от ряда законопроектов, направленных на повышение конкурентоспособности США. Согласно тексту одного из просмотренных агентством писем, якобы отправленных из коммерческого отдела диппредставительства, китайские официальные лица, как утверждается, предупреждали компании о возможном риске потерять долю рынка или прибыль в Китае в том случае, если один из подобных законопроектов будет полностью утвержден.

Некоторые из адресатов таких писем обеспокоены тем, что в будущем, при лоббировании законодателей по схожим вопросам, их могут расценить как нарушителей "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), полагают источники агентства.

В посольстве КНР не прокомментировали агентству данную информацию.