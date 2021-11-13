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Россиянина Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США

Его обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников, отметил адвокат россиянина Аркадий Бух

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Гражданин РФ Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат россиянина Аркадий Бух.

По словам юриста, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где был задержан. "По сути дела, это был захват", - пояснил Бух, отметив, что документы для задержания были, вероятно, подготовлены за время перелета россиянина из Мексики в Нидерланды. По словам адвоката, защита Дубникова борется с его экстрадицией в США, но не исключает, что согласится с ней, поскольку Нидерланды "имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции".

Гражданин РФ не намерен признавать вину, сообщил в пятницу адвокат Дубникова.

"Обвинения [американских властей] связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников", - указал адвокат. По его словам, россиянину в случае признания виновным в США может грозить до 20 лет тюрьмы. Бух подчеркнул, что защита Дубникова будет настаивать на том, что "он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом".

При этом юрист отметил, что обвинения американской стороны пока не предъявлены в полном объеме. "Они имеют право не делать этого до того момента, пока его не привезут в Соединенные Штаты", - сообщил адвокат.

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