Новый глава МИД Японии обсудил КНР и КНДР с госсекретарем США

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в субботу провел первые с момента вступления в должность телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив с ним ситуацию вокруг КНР и КНДР.

"Мы обсудили ситуацию вокруг Китая и КНДР, а также происходящее в регионе, - сообщил Хаяси журналистам на прошедшей в Токио пресс-конференции. - Договорились и дальше тесно взаимодействовать по вопросу КНДР на уровне властей Японии, США и Южной Кореи. Я также призвал госсекретаря к сотрудничеству для решения проблемы похищения японских граждан северокорейской разведкой, получив в ответ поддержку от американской стороны. Кроме того, мы разделили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе".

"В разговоре с Блинкеном мы подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие ради укрепления японо-американского альянса, реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", предотвращения изменения климата, борьбы с новым коронавирусом и решения других глобальных проблем, - продолжил Хаяси. - Для повышения сдерживающего потенциала нашего альянса мы условились как можно скорее провести переговоры в формате "два плюс два" с участием глав оборонных и дипломатических ведомств".

По словам Хаяси, госсекретарь также подчеркнул, что пятая статья договора о безопасности между США и Японией распространяется на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Токио и являются предметом территориального спора с Пекином.

10 ноября Хаяси был официально утвержден в должности главы МИД. На этом посту он сменил Тосимицу Мотэги, который был назначен генсеком правящей Либерально-демократической партии.