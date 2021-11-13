Reuters: на севере Буркина-Фасо неизвестные убили семь полицейских

ТАСС, 13 ноября. Семь сотрудников полиции погибли, еще пятеро получили ранения в результате нападения группы вооруженных людей на севере Буркина-Фасо. Об этом в субботу со ссылкой на заявление правительства сообщило агентство Reuters.

По его данным, стражи порядка подверглись нападению утром в пятницу во время выполнения миссии по обеспечению безопасности в одном из районов региона Сахель. Информация о состоянии пятерых пострадавших не приводится.

Согласно заявлению властей, соответствующие органы начали поиски нападавших.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.