WP отказалась от утверждений, что Миллиан был источником "досье" на Трампа

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Американская газета The Washington Post в пятницу сообщила о том, что она исправила свои публикации, в которых утверждалось, что ключевым источником "досье" о предполагаемых связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией был американский предприниматель белорусского происхождения Сергей Миллиан.

The Washington Post в пятницу исправила и удалила большие части двух статей, опубликованных в марте 2017 и в феврале 2019 годов, в которых белорусско-американский предприниматель назывался ключевым источником "Досье Стила" - коллекции неподтвержденных сообщений, в которых утверждалось, что у российского правительства была компрометирующая информация о на тот момент кандидате [в президенты США] Дональде Трампе", - говорится в публикации на сайте издания. В частности, были изменены заголовки обеих статей. Кроме того, газета скорректировала еще около десятка публикаций, в которых Миллиан упоминался в качестве источника "досье".

Издание уточняет, что решение о переоценке утверждений, приводившихся в исправленных статьях, было принято после предъявления 4 ноября властями США обвинений россиянину Игорю Данченко, который помогал бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу в составлении упомянутого "досье" на Трампа. Аналитик Данченко обвиняется в предоставлении Федеральному бюро расследований (ФБР) США заведомо ложных сведений о том, где и как он получил информацию, переданную в итоге Стилу. В обвинительном заключении, помимо прочего, отмечается, что аналитик несколько раз ложно утверждал, что получил сведения, касающиеся Трампа и РФ, от человека, который в то время был президентом Российско-американской торговой палаты. На самом деле таких контактов не было, подчеркивают следователи. Российско-американскую торговую палату в то время возглавлял Миллиан.

По словам главреда газеты Салли Базби, обвинения в адрес Данченко и новые сообщения самой The Washington Post, касающиеся "досье", "породили сомнения", и издание больше не может говорить о точности заявлений, содержащихся до этого в упомянутых статьях. В частности, в статье от 2017 года выводы, касающиеся Миллиана, были сделаны на основании утверждений двух неназванных источников, а теперь один из них заявляет, что новые сведения "ставят под большое сомнение то, что Миллиан" был источником некоторых частей "досье". Другой же источник The Washington Post комментировать эту ситуацию отказался.

Обвинения в отношении Данченко

О задержании в США россиянина Данченко стало известно на прошлой неделе. Ему были предъявлены обвинения в лжесвидетельствовании по пяти пунктам в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа.

Американские следователи считают, что Данченко помогал составлять "досье" с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией, а впоследствии скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. В частности, Данченко якобы заверял сотрудников ФБР в том, что никогда не обсуждал с этим специалистом по связям с общественностью информацию, использованную в "досье" на Трампа, однако на самом деле в основу этого документа легла часть сведений, "напрямую полученных" от этого человека. Данченко вину не признает.

В "досье" на Трампа утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Сам бывший хозяин Белого дома не раз подчеркивал, что данное "досье" является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.