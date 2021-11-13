В Азербайджане заявили о трех пострадавших в результате нападения на блокпост в Шуше

БАКУ, 13 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате нападения на блокпост ВС республики на въезде в город Шуша, говорится в распространенном в субботу совместном заявлении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

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"13 ноября гражданин Армении Норайр Мирзоян и другие подъехали на автомобиле к посту у села Дашалты в окрестностях города Шуша и бросили в направлении солдат Вооруженных сил Азербайджана и военнослужащих миротворческого контингента Российской Федерации гранату РГД-5, тем самым подвергнув их жизни опасности. В результате нападения различные повреждения получили три человека, в том числе сержант ВС Азербайджана Хафиз Насибов", - отмечается в заявлении.

В связи с инцидентом азербайджанские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК республики. "Следственное управление Генеральной прокуратуры инициировало уголовное разбирательство по статьям 29 ("Покушение на преступление"), 120.2.1 ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору"), 120.2.4 ("Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом"), 214.2.3 ("Терроризм с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия") и ряду других Уголовного кодекса Азербайджана", - говорится в сообщении.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили о нападении на блокпост в окрестностях города Шуша. Отмечалось, что нападавший был задержан российскими миротворцами.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.