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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Эстонская полиция сообщила, что сдвигает средства сдерживания к восточной границе

Генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер отметил, что "глобальная гибридная атака", которая, по его словам, происходит в Польше, в Эстонии маловероятна
© AP Photo/Timur Nisametdinov/NIPA, архив

ТАЛЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Эстонская полиция сдвигает средства сдерживания к восточной границе страны из-за миграционного кризиса, который происходит на границе Белоруссии и Польши. Об этом в субботу сообщил генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

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"Мы сдвигаем средства сдерживания поближе к границе, но не совсем на границу, - заявил он в статье, которую публикует газета Postimees. - На данный момент ситуация еще не такова, чтобы было нужно начинать создание временного заграждения на границе".

Вахер отметил, что "глобальная гибридная атака", которая, по его словам, происходит в Польше, в Эстонии маловероятна. "Однако подчеркну, что это сегодняшняя оценка, - сказал Вахер. - Может быть, завтра оценка изменится".

Как добавил Вахер, "в случае потока нелегалов главная цель департамента полиции и погранохраны - сделать все, что в его силах, чтобы не допустить их в страну".

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.

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